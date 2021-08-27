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محامية للطلاب: احذروا الجرائم المعلوماتية على الهواتف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

محامية للطلاب: احذروا الجرائم المعلوماتية على الهواتف

منها تصوير الآخرين دون إذن ونشر الصور

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت المحامية بيان زهران، الطلاب من الجرائم المعلوماتية التي قد يقعون فيها حال اصطحابهم للهواتف في المدارس.

جرائم معلوماتية: 

وأكدت زهران، في مداخلة هاتفية ببرنامج من المذاع على قناة السعودية، اليوم الجمعة، أن الهواتف مسموحة للتأكد من تلقي الطلاب جرعتين من لقاح ، لكنها حذرت من الجرائم المعلوماتية التي قد تقع بسبب اصطحابها للمدارس.

اختراق وتصوير الغير: 

وتابعت المحامية أن من بين الجرائم المعلوماتية اختراق أو تفتيش جوالات الغير، وهو ما ينطبق عليه التنصت، ويعاقب عليه القانون، وكذلك ابتزاز الآخرين والتشهير بهم جريمة، وأيضًا تصوير الآخرين دون إذن، ونشر الصور يعد نوعًا من المخالفة، ويعاقب الشخص عليها بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

 
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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