المشروبات السكرية أهم مسببات تسوس الأسنان عند الأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأت استشارية أسنان الأطفال الدكتورة هيفاء طه، أن تناول المشروبات السكرية يعد من أهم مسببات تسوس الأسنان عند الأطفال، فالتسوس مرض بكتيري ينتج عن تفاعل بعض أنواع البكتيريا مع السكريات الموجودة في الطعام وينتج عنه تكوين أحماض، ومع مرور الوقت تسبب تلك الأحماض تسوسًا للأسنان.

ضعف مينا الأسنان:

وقالت طه: إن الدراسات أوضحت أن مجموعة من البكتيريا الضارة تنتج حمضًا سيئًا في الفم عند تناول السكريات، وهذه الأحماض تعمل على إزالة المعادن من مينا الأسنان وهي الطبقة الخارجية من الأسنان، وبالتالي يتم إزالة المعادن الهامة من الأسنان، ولكن وجود اللعاب يساعد على منع هذا الضرر باستمرار في عملية طبيعية، كما أن المعادن في اللعاب، مثل الكالسيوم والفوسفات، بالإضافة إلى الفلورايد من معجون الأسنان والماء، يساعد على إصلاح المينا عن طريق استبدال المعادن المفقودة خلال هجوم الحمض، ولكن الدورات المتكررة من الهجمات الحمضية يسبب فقدان المعادن في المينا مع مرور الوقت، مما يضعف ويدمر المينا.

ألم وفقدان الأسنان:

وأشارت إلى أن السكريات تعمل على إحداث تجويف في الأسنان، وهو ثقب يحدث في الأسنان نتيجة تسويسها، ونتيجة أيضًا للبكتيريا الضارة الناتجة عن هضم السكر في الأطعمة وإنتاج الأحماض باستمرار، وإذا ترك التجويف دون علاج، يمكن أن ينتشر في طبقات أعمق من الأسنان، مما تسبب في الألم وفقدان الأسنان بشكل سريع.

ظهور تجاويف الأسنان:

واختتمت الدكتورة هيفاء بالقول: إن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة تعتبران مصدرًا رئيسيًّا للسكريات ويرتبط بنسبة 30% في ظهور تجاويف الأسنان، كما تسرع من فقدان الأسنان بنسبة 44%، كما أن الأطعمة التي توفر مصادر كبيرة من السكر، مثل الحلوى الصلبة، والمصاصات ترتبط هذه أيضًا بتسوس الأسنان، لأنها تحتفظ بالفم لفترة طويلة وتعطي البكتريا الضارة الكثير من الوقت لتضم السكر وإنتاج المزيد من الحمض.

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