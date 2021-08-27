الحجرف يدعو المغرب والجزائر للحوار كوسيلة لحل الخلافات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

متابعات الخليج 365 - واس

عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن أسفه لما شهدته العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

دعوة لعودة العلاقات:

وأعرب الأمين العام عن أمله في عودة العلاقات بين البلدين الي طبيعتها، داعيا الأشقاء في البلدين إلى الحوار والدبلوماسية كوسيله لحل المسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين الشقيقين، تجسد ما يربطهما من وشائج ويعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار ويعزز العمل العربي المشترك.

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