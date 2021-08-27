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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يناقش خططاً للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفاً "إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى ضدها"، وفق روسيا اليوم.
وتفصيلاً، أوضح بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض أنه "سيناقش السلام للإسرائيليين والفلسطينيين مع بينيت" وقال إن "علاقة بلاده مع إسرائيل في أفضل أحوالها"، مشيراً إلى أنه بحث مع بينيت عدداً من الملفات بما فيها فيروس كورونا.
ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي : "علينا وقف عمليات الطرد المركزي الإيرانية"، مضيفاً أنه " يتفق مع بايدن على وجود خيارات أخرى بالنسبة لإيران إذا لم تنجح الدبلوماسية".
وتابع أن "إسرائيل ستقف دائماً مع الولايات المتحدة دون تردد".
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 08:43 PM
قال إنه يناقش خططاً للتأكد من عدم تطوير طهران أسلحة نوويةبايدن: إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران سنتخذ إجراءات أخرى
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يناقش خططاً للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفاً "إن لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى ضدها"، وفق روسيا اليوم.
وتفصيلاً، أوضح بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض أنه "سيناقش السلام للإسرائيليين والفلسطينيين مع بينيت" وقال إن "علاقة بلاده مع إسرائيل في أفضل أحوالها"، مشيراً إلى أنه بحث مع بينيت عدداً من الملفات بما فيها فيروس كورونا.
ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي : "علينا وقف عمليات الطرد المركزي الإيرانية"، مضيفاً أنه " يتفق مع بايدن على وجود خيارات أخرى بالنسبة لإيران إذا لم تنجح الدبلوماسية".
وتابع أن "إسرائيل ستقف دائماً مع الولايات المتحدة دون تردد".
، بايدن: إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران سنتخذ إجراءات أخرى ،
المصدر : الخليج 365
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