، بعد دوامة 4 أشهر.. "الخليج 365" تُنهي معاناة مواطن مع "هللة" في أيام ،

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بعد أيام من نشر "الخليج 365" خبرًا تحت عنوان (رهين لها.. "هللة" تُدخل مواطنًا في دوامة 4 أشهر وتربك حساباته البنكية!)، ونقلها معاناة مواطن استمرت نحو 4 أشهر، حاول خلالها نقل حسابه البنكي، وتحويل راتبه من بنك إلى آخر، فتعطلت بعدها مصالحه المالية، وأصبح رهين "هللة"، أبقت حسابه نشطًا، ولم تُمكِّنه من الانتقال للبنك الآخر الذي تكفل بسداد تمويله لدى بنكه السابق.
وفي هذا الشأن أكد المواطن ناصر بن جمعان الكبرى انتهاء معاناته أمس الأول مع البنك، مقدمًا شكره وتقديره لـ"الخليج 365"، ودورها الإعلامي في إنهاء معاناته التي استمرت نحو 4 أشهر، وأربكت حساباته البنكية.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت قبل أيام معاناة المواطن، وتأخُّر منحه إخلاء طرف من بنكه السابق إلى بنك آخر، تكفل بسداد تمويله الشخصي لدى بنكه الأول؛ الأمر الذي أدخله في أزمة لنحو 4 أشهر، سلك خلالها الإجراءات والمحاولات كافة لإنهاء معاناته ولكن كانت هناك العديد من الحجج في تعثر منحه إخلاء طرف، منها الادعاء بتبقي هللة واحدة من قرضه الشخصي لدى بنكه السابق، وهي التي أبقت حسابه نشطًا!
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 08:44 PM
أبقت حسابه نشطًا ولم تُمكِّنه من الانتقال للبنك الآخربعد دوامة 4 أشهر.. "الخليج 365" تُنهي معاناة مواطن مع "هللة" في أيام
بعد أيام من نشر "الخليج 365" خبرًا تحت عنوان (رهين لها.. "هللة" تُدخل مواطنًا في دوامة 4 أشهر وتربك حساباته البنكية!)، ونقلها معاناة مواطن استمرت نحو 4 أشهر، حاول خلالها نقل حسابه البنكي، وتحويل راتبه من بنك إلى آخر، فتعطلت بعدها مصالحه المالية، وأصبح رهين "هللة"، أبقت حسابه نشطًا، ولم تُمكِّنه من الانتقال للبنك الآخر الذي تكفل بسداد تمويله لدى بنكه السابق.
وفي هذا الشأن أكد المواطن ناصر بن جمعان الكبرى انتهاء معاناته أمس الأول مع البنك، مقدمًا شكره وتقديره لـ"الخليج 365"، ودورها الإعلامي في إنهاء معاناته التي استمرت نحو 4 أشهر، وأربكت حساباته البنكية.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت قبل أيام معاناة المواطن، وتأخُّر منحه إخلاء طرف من بنكه السابق إلى بنك آخر، تكفل بسداد تمويله الشخصي لدى بنكه الأول؛ الأمر الذي أدخله في أزمة لنحو 4 أشهر، سلك خلالها الإجراءات والمحاولات كافة لإنهاء معاناته ولكن كانت هناك العديد من الحجج في تعثر منحه إخلاء طرف، منها الادعاء بتبقي هللة واحدة من قرضه الشخصي لدى بنكه السابق، وهي التي أبقت حسابه نشطًا!
، بعد دوامة 4 أشهر.. "الخليج 365" تُنهي معاناة مواطن مع "هللة" في أيام ،
المصدر : الخليج 365
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