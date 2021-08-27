، جامعة حائل توضح آلية الدراسة وتؤكد على طلابها متابعة نظام "الباك بورد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن تلقي جرعتي لقاح كورونا شرط أساسي لدخول المرافق والقاعات

أكدت جامعة حائل أن الحصول على جرعتي لقاح كورونا شرط أساسي، ومتطلب في غاية الأهمية لدخول طلابها إلى مرافق الجامعة وقاعات البحث والدراسة.

وتفصيلاً، أشارت في بيانٍ لها، أهمية اطلاع الطلبة بشكل مستمر على نظام إدارة التعلم (باك بورد)؛ لتلقي كل التعليمات التي تنظم جميع العمليات المتعلقة بحضورهم وانصرافهم من الجامعة.

وأوضحت الجامعة أهمية حرص الطلاب على متابعة جميع التعليمات التي تصدر من القسم والكلية الأكاديمية التي ينتمون إليها، والالتزام بها.

وأضافت :"ابتعدوا عن أي مظهر من مظاهر التجمع، سواء داخل مرافق الجامعة أو خارجها".

وعن الدراسة، أشارت الجامعة إلى أنه ستقدم المقررات العامة (متطلبات الجامعة) التي يدرسها طلبتها وفق نمط التعليم عن بعد من خلال نظام إدارة التعلم (باك بورد)، وكذلك المقررات المشتركة، وسيتم تزويد الطلبة بآلية حضور المحاضرات من خلال القسم والكلية الأكاديمية التي ينتمي إليها الطالب، من خلال الرسائل الرسمية التي تصلهم من خلال نظام إدارة التعلم (باك بورد).