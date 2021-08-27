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زار مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، الكلية التقنية للبنات بالنماص، والكلية التقنية للبنات ببلقرن؛ لتفقد استعداداتهما للتشغيل وانطلاق العملية التدريبية مع بداية الفصل التدريبي الأول 1443.
يذكر أنه بلغ عدد المتدربين بجميع المنشآت التدريبية بمنطقة عسير 20034 متدربًا ومتدربة؛ منهم 14196 بالكليات التقنية للبنين، و3616 بالكليات التقنية للبنات، بينما بلغ عدد المتدربين بالمعاهد الصناعية الثانوية 2225 شخصًا.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 08:17 PM
تفقد استعداداتهما لانطلاق العملية التدريبية مع بداية الفصل الأولمدير عام تقني عسير يزور تقنية البنات بالنماص وبلقرن
زار مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، الكلية التقنية للبنات بالنماص، والكلية التقنية للبنات ببلقرن؛ لتفقد استعداداتهما للتشغيل وانطلاق العملية التدريبية مع بداية الفصل التدريبي الأول 1443.
يذكر أنه بلغ عدد المتدربين بجميع المنشآت التدريبية بمنطقة عسير 20034 متدربًا ومتدربة؛ منهم 14196 بالكليات التقنية للبنين، و3616 بالكليات التقنية للبنات، بينما بلغ عدد المتدربين بالمعاهد الصناعية الثانوية 2225 شخصًا.
، مدير عام تقني عسير يزور تقنية البنات بالنماص وبلقرن ،
المصدر : الخليج 365
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