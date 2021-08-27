شكرا لمتابعة خبر عن النمر : لا تُصدّق مشهوراً يُقَدّم إعلاناً مدفوع الثمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر إستشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، من تصديق لمشاهير التي تقدم إعلان مدفوع الثمن.

وقال "النمر" لا تصدق مشهوراً يُقَدّم إعلاناً مدفوع الثمن يحلف فيه بالأَيْمَان المُغلّظة ويستغل العاطفة الدينية للمستهلك بقوله(والله ثم والله ثم والله ...أنه كذا وكذا) ".

وأكد إستشاري وأستاذ أمراض القلب أن المشهور إذا كان صادقاً فلا يحتاج لأن يحلف وإن كاذباً فهو منفقُ سِلعته بالحلف الكاذب.