شكرا لمتابعة خبر عن أخصائي يحذر من النوم والاستحمام بالعدسات..ويكشف عن خطورتها على العين "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف أخصائي البصريات الإكلينيكية مهند بن سعيد، عن خطورة استخدام العدسات أكثر من مدتها على العين، محذرا من النوم والاستحمام بها.

وقال مهند بن سعيد خلال لقاء بقناة الإخبارية:"استخدام العدسة الشهرية لأطول مدة يعتبر خاطئ ويؤثر على العين ويسبب بعض الالتهابات والمشاكل في العين".

وأشار إلى أن العدسات تتسبب في التهابات العين التي قد تكون شديدة وقوية وتؤدي إلى مشاكل أكثر تصل إلى زراعة القرنية".

وأوضح أن جميع أنواع العدسات لا ننصح بالنوم فيها ويعد من أحد أكبر الممنوعات النوم والاستحمام بالعدسات، مبينا أن النوم بالعدسات قد يسبب مشاكل كثيرة مثل تكون أوعية دموية جديدة ونقص الأكسجين من العين خلال النوم.