شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يحتفل بحصوله على جائزة العامل المثالي مع والدته المريضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حرص المواطن "بـدر الحميدي" على الاحتفال مع والدته المريض بمناسبة حصوله على جائزة العامل المثالي 2021 بمنظومة إنتاج الجبيل بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وظهر المواطن وهو يقول لوالدته الراقدة على سرير بأحد المستشفيات حصل على جائزة العامل المثالي، فيما أبدت الأخيرة سعادتها بذلك.

وقدم "الحميدي" شكره للمؤسسة وكافة العاملين بها، متمنيًا الشفاء العاجل لوالدته، فيما تفاعل وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، مع المقطع.

وأشاد الوزير بما فعله المواطن مع والدته، مقدما له التهاني بمناسبة فوزه بالجائزة، متمنيًا له التوفيق في عمله.