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وزير الداخلية: رأيت في المزاد الدولي للصقور ما يسرني ويسعد كل مهتم بهذه الرياضة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، برعاية ولي العهد الأمير وتوجيهه بإقامة المعرض الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يقام في مقر نادي الصقور بملهم شمال الرياض.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود:"بعين الهاوي للصقر والصقارة، رأيت في المزاد الدولي للصقور ما يسرني ويسعد كل مهتم بهذه الرياضة وهذا الموروث".

 

وأضاف:"كل الشكر لسمو سيدي ولي العهد المشرف العام على نادي الصقور، على توجيهه بإقامة المعرض ومتابعته الكريمة، وتحية لمنسوبي النادي لجهودهم، والقادم أفضل".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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