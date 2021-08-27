شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية: رأيت في المزاد الدولي للصقور ما يسرني ويسعد كل مهتم بهذه الرياضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتوجيهه بإقامة المعرض الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يقام في مقر نادي الصقور بملهم شمال الرياض.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود:"بعين الهاوي للصقر والصقارة، رأيت في المزاد الدولي للصقور ما يسرني ويسعد كل مهتم بهذه الرياضة وهذا الموروث".

وأضاف:"كل الشكر لسمو سيدي ولي العهد المشرف العام على نادي الصقور، على توجيهه بإقامة المعرض ومتابعته الكريمة، وتحية لمنسوبي النادي لجهودهم، والقادم أفضل".