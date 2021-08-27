شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طبيب : جلسة التربيعة قد تؤدي لتغيير مفصل الركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، محمد الأحمدي، أن جلسة التربيعة لها مخاطرها مع الزمن، وتسبب مشاكل الركبة خاصة لدى كبار السن.

ولفت إلى أن هذه الجلسة شائعة لدى العديد من الناس، مضيفا أن الجلوس لعدة ساعات بهذه الوضعية يؤدي إلى ضغط كبير على الركب، وذلك بحسب ما قاله في "قناة السعودية".

وأضاف أن التربيعة تسبب ضررا في الأربطة وتآكل الغضاريف، وانهاك الركبة إذا جلس الإنسان لمدة ساعات طويلة ولعدة سنوات، وقد يتطور الأمر إلى أن يضطر الإنسان إلى تغيير مفصل الركبة.

ونصح بالجلوس على الكرسي بدلا من التربيعة، مشددًا على ضرورة أن يقف الإنسان ويتحرك لمدة 3 دقائق بعد مرور كل 30 دقيقة من جلوسه على الكرسي.