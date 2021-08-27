شكرا لمتابعة خبر عن الدعفس يكشف عن تأثير إلغاء نظام الكفالة على عدد القضايا العمالية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ سلمان الدعفس الرئيس المساعد للمحكمة العمالية بالرياض، عن تأثير إلغاء نظام الكفالة على عدد القضايا العمالية.

وقال سلمان الدعفس خلال حواره في قناة "الإخبارية":"المبادرة التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية في تحسين إجراءات العلاقة التعاقدية".

وأوضح الرئيس المساعد للمحكمة العمالية بالرياض، أن ذلك ساهم فى تقليل الطلبات التي كانت تقدم سابقا في نقل الخدمة أو تأشيرة الخروج النهائي.