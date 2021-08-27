شكرا لمتابعة خبر عن طالب ينقذ حياة مُسن تعرض للدهس في مكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكن طالب طب من إنقاذ حياة مواطن في العقد الثامن من العمر بعد تعرضه لحالة دهس في مكة المكرمة.

وذكر فيصل الغامدي أن أثناء ذهابه لمركز اللقاحات المضادة لكورونا وجد تجمهر عدد كبير من الناس، فنزل من سيارته وعلم أن هناك مسن في العقد الثامن العمر تعرض لدهس، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه يمتلك خبرة في التعامل مع الحالات الطارئة لذلك اتجه نحو المسن من أجل إسعافه، ووجد أن الرجل اليمنى للمسن كانت مكسورة تماما، فحاول إيقاف النزييف دون أن يفقد الوعي.

وأضاف أنه ساعد المسن إلى أن جاءت سيارة الإسعاف ونقلته إلى المستشفى، فيما توجه هو إلى مركز اللقاحات.