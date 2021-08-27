شكرا لمتابعة خبر عن تعليم المخواة يكمل استعدادته لانطلاق الرحلة التعليمية للعام الدراسي الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله محسن الغامدي (صدى):

يستأنف أكثر من 16 ألف طالب وطالبة بتعليم المخواة رحلتهم التعليمية عن بُعد في 153 مدرسة ابتدائية ، فيما يتوجه أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية نحو ساحات المدارس صباح الأحد .

وتحقيقاً للعودة الحضورية الآمنة اطلقت الإدارة حزمة من الاستعدادات والتهيئة التي استمرت أكثر من 4 أشهر ، حيث أكملت كافة المدارس استعداداتها للعودة بعد إتمام أعمال التعقيم والصيانة الدورية والنظافة ، ودعمت المدارس بالمعقمات والمنظفات ومختلف الأدوات والمستلزمات ، كما عملت على وضع الملصقات الإرشادية ومسارات الدخول والتحرك داخل المدرسة .

وبهدف رفع الكفاءة التشغيلية والتدريب على المشاريع التطويرية والمسارات والمناهج الجديدة أنهى أكثر من 5635 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية 22 برنامجاً تدريبياً بلغ عدد ساعاته التدريبية : 76633 .

فيما أعلنت خطة زيارات الدعم للقيادات التعليمية والإشراف التربوي عن تنفيذ 1040 زيارة خلال أسبوع العودة يشارك في تنفيذها 228 من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات للمشاركة في استقبال المدارس لطلابها والاطمئنان على انطلاقة العام الدراسي .

في سياق متصل أنهت إدارات المدارس تصنيف المدارس وفق المستويات التشغيلية وشكلت المدارس فرقاً خاصة لتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي تضمن دخول الطلاب وتنقلاتهم داخل المدارس عبر المسارات المخصصة ، وهيأت المدارس نقاط فرز منعاً لتكدس الطلاب والطالبات داخل المدارس والفصول الدراسية .

كما أكملت 120 عيادة مدرسية استعدادها للتعامل مع الحالات الإسعافية البسيطة وعزل المصابين وتوفير مكان آمن للعزل .

إلى ذلك وقف مدير ⁧‫تعليم المخواة‬⁩ على جاهزية حافلات نقل الطلاب والطالبات ودشن انطلاق حملة ⁧‫( سجلهم لنوصلهم‬⁩ ) بالتعاون مع شركة تطوير للنقل حيث جهزت الشركة 196 حافلة لنقل الطلاب والطالبات إلى مدارسهم .

كما تم تسليم المقررات الدراسية لكافة طلاب المرحلة الابتدائية وسط تطبيق عال للإجراءات الاحترازية وبتعاون مشكور من أولياء الأمور ، فيما سيتم استكمال تسليم طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية مقرراتهم الدراسية المتوفرة تباعاً في أول يوم دراسي تحقيقاً للبداية الجادة .