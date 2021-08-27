شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى صامطة العام يواصل جولاته الأسبوعية على جوامع المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي محنشي (صدى):

صحة جازان ممثلة في فريق التوعية الصحية في مستشفى صامطة العام مستشفى صامطة العام وبالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة تقوم بتنفيذ جولات ميدانية على عدد من مساجد وجوامع محافظة صامطة بمشاركة عدد من المتطوعين وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا

وتأتي هذه الجولات ضمن حملات خاصة بجائحة كورونا وطرق التصدي لها في عدد من جوامع ومساجد المحافظة حيث دعت لضرورة أخذ جرعتين من اللقاح و تطبيق المصلين للإجراءات الاحترازية والتقيد بالنصائح والإرشادات من لبس الكمامة وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة والحرص على التباعد الاجتماعي.