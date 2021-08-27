ديوان المظالم يجيب عن أبرز 10 أسئلة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح ديوان المظالم عبر منصة معين، إجابته عن أبرز 10 أسئلة تتعلق بتقديم الدعاوزى ورفعها لدى محاكم ديوان المظالم، والجلسات الإلكترونية وحجز الموعد.

وأكد ديوان المظالم عبر منصة معين أنه يمكن ​يمكنك حجز موعد لزيارة أي من محاكم ديوان المظالم عبر خدمة حجز موعد عبر هذا الرابط.

وأضاف ديوان المظالم أنه في حال عدم حضور الجلسة بسبب خلل تقني ​فأنه يمكن تقديم طلب دعم فني، من خلال خدمة تواصل معنا بمنصة معين الإلكترونية ببوابة ديوان المظالم

التواصل مع ديوان المظالم

وتابع ديوان المظالم أنه يمكن ​ تقديم طلب من خلال خدمة تواصل معنا بمنصة معين الإلكترونية ببوابة ديوان المظالم أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد ٩٢٠٠٠٠٥٥٣ لرفع بلاغ الدعم الفني.

ووفقًا لديوان المظالم فأنه يمكن تقديم الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من خلال خدمة تقديم الطلبات القضائية بمنصة معين.

وأكد ديوان المظالم أنه ​يمكن الإطلاع على نسخة الحكم غير التنفيذية وطباعتها من خلال خدمة الإطلاع على الأحكام بمنصة معين الإلكترونية وذلك للأطراف المسجلين في الدعوى.

جلسات ديوان المظالم

وأشار ديوان المظالم إلى أن يتطلب تدقيق طلبات قيد الدعاوى يتطلب وقتاً، علماً بأنه سيتم إشعار مقدم الطلب بالإجراء المتخذ حيال طلبه، ويمكن متابعة الطلب من خلال خدمة (طلباتي) في منصة معين الإلكتروني.

ولفت ديوان المظالم إلى أن التخلف عن حضور الجلسات يترتب عليه جزاءات إجرائية كشطب الدعوى أو الحكم فيها رغم الغياب بحسب ما تقرره الدائرة المختصة.

وتابع ديوان المظالم أنه ​يمكن الاطلاع على بيانات الجلسة من خلال خدمة «مواعيدي» وكذلك خدمة الاستعلام عن مواعيد الجلسات

وأكد ديوان المظالم أنه ​في حال تم إرسال الطلب إلى المحكمة لا يمكن التعديل عليه، وسيتم تدقيق الطلب من قبل الإدارة المختصة، وإعادته في حال وجود ملاحظات.

ووفقًا لديوان المظالم فإنه ​يمكن حذف طلب تقديم الدعوى قبل اتخاذ الإجراء عليه من قبل المحكمة، وفي حال الرغبة في التنازل عن الدعوى بعد اتخاذ الإجراء من قبل المحكمة، يمكن مراسلة المحكمة على البريد الإلكتروني المخصص للمحكمة لإفادتكم بالإجراء المناسب حيالها.

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