بالصور.. أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأميرة العنود بنت مشاري آل مقرن

الرياض - محمد عبدالله - أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأميرة العنود بنت مشاري بن عياف آل مقرن، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عيّاف وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.

كما أدى الصلاة عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

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