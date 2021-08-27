«الصحة»: 3 فوائد لجرعة لقاح كورونا الثانية.. على الجميع أخذها

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعية الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (244) حالة مؤكدة وتعافي (407) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3718) حالة منها (1020) حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (543562) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (531324) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (8) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8520) حالة.

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