قائد مركبة يسير بطريقة مخالفة في جدة.. «والمرور» يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي مع بلاغ بشأن قائد مركبة يسير بطريقة مخالفة في جدة.

جاء ذلك ردًا على بلاغ ورد لـ «المرور»، عبر تويتر، بشأن مركبة عليها حمولة تسير بطريقة مخالفة في جدة.

وأكد المرور السعودي، ردًا على البلاغ الذي وصله، أنه تم رفعه إلى القسم المختص.

ويتضمن نظام المرور القواعد الكاملة للسير على الطريق ومن بينها مراعاة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة ووجوب التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة من قبل السائق، وفقًا لأحكام النظام ولائحته.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.

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