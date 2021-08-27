تشكيل لجنة بالموارد البشرية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.. مكلفة بـ8 مهام

الرياض - محمد عبدالله - نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم قرار رقم ٣٣ وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٣هـ، بتشكيل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.

ووفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، فقد تم تشكيل هذه اللجنة تحت اسم (اللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية)، وتتكون اللجنة من رئيس وثمانية أعضاء.

ورئيس اللجنة يكون نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أما الأعضاء الثمانية فهم (ممثل من وزارة التعليم، ممثل من وزارة المالية، ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثل من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، ممثل من معهد الإدارة العامة، ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية)، وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوي الاختصاص.

ويكون لهذه اللجنة اختصاصات استراتيجية ورقابية، عبارة عن:

رسم الاستراتيجيات العامة للتطوير والتدريب والابتعاث والايفاد لموظفي الخدمة المدنية.

وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بالتطوير والتدريب والابتعاث والايفاد.

اتخاذ ما يلزم في شان اقتراح أو تعديل اللوائح والضوابط ذات الصلة باختصاصها.

وضع ضوابط عامة منظمة لنشاط التطوير والتدريب والابتعاث والايفاد في الجهات الحكومية.

وضع ضوابط ومعايير يكون على أساسها اختيار مقدمي خدمة التدريب داخل المملكة وخارجها.

وضع ضوابط للبرامج التدريبية والإعدادية المعدة لموظفي الخدمة المدنية.

مراجعة التقارير الواردة عن نشاط التدريب والابتعاث والايفاد في الأجهزة الحكومية.

تقديم المشورة إلى الأجهزة الحكومية في جميع ما يتعلق بنشاط التدريب والابتعاث والإيفاد.