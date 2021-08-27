بالفيديو.. استشاري يحذر: الخوف من الزواج.. قد يكون عرضًا لاضطرابات مختلفة

الرياض - محمد عبدالله - حذر استشاري الطب النفسي الدكتور مشعل العقيل، من أن الخوف المبالغ فيه وغير المبرر من الزواج؛ قد يكون جزءًا من اضطرابات نفسية أخرى، مثل الرهاب الاجتماعي، واضطراب القلق العام، أو القلق من الانفصال عن الأهل.

واستكمل العقيل، خلال لقائه المذاع على قناة السعودية، أن الخوف من الزواج يكون منطقيا إذا كان في حدود معقولة، ويتعلق بمسؤولية جديدة.

وتابع، أن الخوف من الزواج قد يكون عرضا من اضطرابات مختلفة أو فوبيا من الزواج، مشيرًا إلى أنه وتتم ملاحظة أعراضها من قبل الأهل أو المقربين.

وأكد الاستشاري السعودي، أنهيتم ملاحظة عدم رغبة الشخص في استكمال الحديث عن الزواج وخفقان وتوتر وانفعال لديه.

اقرأ أيضا

استشارية: «اكتئاب ما بعد الولادة» يسبب 4 أخطار