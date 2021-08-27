العيسى يناقش مع عدد من الطلاب حول العالم مبادرات وبرامج لبناء الجسور

الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عدداً من طُلاب الجامعات حول العالم.

وقال العيسى في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحوارات مع الطلاب تركَّزتْ على حماستهم الرائعة نحو مبادرات وبرامج بناء الجُسُور بين تنوعهم الديني والثقافي والإثني من أجل تعزيز وئام مجتمعاتهم الوطنية والإنسانية.

كانت رابطة العالم الإسلامي (MWL)، ومعهد توني بلير للتغيير العالمي (TBI)، دشنا شراكة استثنائية جديدة، لخدمة جيل المستقبل من الشباب؛ حيث تملأ الشراكة فراغاً كبيراً في عالم اليوم، وذلك بوجود نحو 1.8 مليار شاب في العالم يواجه كثيرون منهم عدداً لا يحصى من التحديات، مثل الفقر والعنف والإقصاء والمفاهيم السلبية.

اقرأ أيضا

بالفيديو.. وزير التعليم يوجه رسائل للطلاب والمعلمين قبل يومين من العام الدراسي