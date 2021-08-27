الزعاق يحدد موعد وداع درجات الحرارة الأربعينية

الرياض - محمد عبدالله - حدد خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، موعد انتهاء تسجيل درجات الحرارة الأربعينية على معظم مناطق المملكة.

وقال الزعاق، عبر تويتر، إن معظم المناطق تودع «درجات الحرارة الأربعينية»، بعد 30 يومًا، ويستمر النزول التدريجي لدرجات الحرارة تباعًا مع مرور الأيام إلى 120 يومًا وبعد 90 يومًا تبدأ الدرجات الشاتئة.

وتابع: إنه لم يتبق من الموجات الحرارة «موجات سموم» إلا أسبوعان، ويتزامن ذلك مع تمكن النجم الثاني من نجوم سهيل.

واستكمل، إن الرياح الجنوبية الرطبة تسيطر بعد أسبوعين على المنظومة المناخية وتنكمش الرياح الشمالية المسماة رياح السموم.

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