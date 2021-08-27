طالب طب يكشف تفاصيل إنقاذه ثمانينيًا بمكة دهسه متهور ولاذ بالفرار

الرياض - محمد عبدالله - أنقذ طالب طب حياة ثمانيني تعرض لحادث دهس تسبب له في نزيف وكسور في رجله، بمنطقة مكة المكرمة.

وقال فيصل الغامدي، طالب الطب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «نشرة النهار» على قناة «الإخبارية»، إنه كان في طريق عودته من الجنوب إلى مكة وأثناء ذهابه لمركز لقاحات كورونا؛ حيث يعمل متطوعا هناك، تفاجأ بوجود تجمهر حول شخص ملقى على الأرض.

وأضاف أنه توقف وباشر الحادث، حيث كان المصاب تعرض لحادث دهس ولاذ مرتكبه بالفرار، مشيرًا إلى أنه قام على الفور بالتدخل وتعديل رأس المصاب وعمل على إيقاف نزيف رجله اليمنى، التي كانت مكسورة تمامًا.

وأوضح أنه عند صعود المصاب لسيارة الإسعاف تم إيقاف النزيف وتثبيت الرجل المكسورة، حتى إيصاله إلى المستشفى.

وعن تعاون المتجمهرين وقت الحادث معه أثناء الحادث أم كان وجوهم معيقا لإسعاف المريض، قال فيصل يفضل ان يكون هناك عدة أشخاص ممن باشروا الحادث لمعرفة مع حدث مع المصاب والمضاعفات التي تلت وقوع الحادث، لكن في نفس الوقت يجب ألا يؤثر تجمهر الناس على وصول الإسعاف حتى لا تسوء حالة المريض.