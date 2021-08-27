بالفيديو.. وزير التعليم يوجه رسائل للطلاب والمعلمين قبل يومين من العام الدراسي

الرياض - محمد عبدالله - وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عدة رسائل للطلبة والمعلمين، قبل يومين من بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد الوزير آل الشيخ، في تصريحات نشرتها وزارة التعليم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أهمية متابعة الطلاب وفق الخطة والمناهج الجديدة.

وقال وزير التعليم: أبناؤنا يجب أن نتابعهم، وأنتم الآن لديكم خطة جديدة ومناهج جديدة، بالإضافة إلى بعض الكتب التي تحتوي على إثراءات، و3 فصول».

وتابع الوزير: لا بد أن نتكيف مع الجائحة وظروفها وأنتم عند مستوى الوعد والتحدي.

وتبادل الوزير أحاديث ودية مع عدد من الطلاب، مسلما لأحدهم الكتب الدراسية وسائلا إياه عن التحصين بلقاح كورونا، قائلا: المدرسة وفرت لكم الكتب وخطط جديدة وهدفها ان تصلون وتحققون طموحات هذا الوطن.

وفيما سأل الوزير أحد الطلبة عن تحصينه، والذي أجاب بأنه كذلك، ليرد الوزير: إن شاء الله الجميع يتحصن ويأتي للمدرسة، (..) عام دراسي مميز لكم ولزملائكم».

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