الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأميرة العنود بنت مشاري

متابعات الخليج 365 - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة العنود بنت مشاري بن عياف آل مقرن – رحمها الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

مفتي المملكة يؤم المصلين:

وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عيّاف وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.

كما أدى الصلاة عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمعاً من المواطنين.



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