الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

النمر: لا تُصدق مشهورًا يقدم إعلانًا مدفوع الثمن

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من تصديق إعلانات المشاهير مدفوعة الثمن في حالة استغلالهم العاطفة الدينية للمستهلك.

النمر يحذر:

وقال النمر في تغريدة له عبر تويتر: “لا تُصدّق مشهورًا يُقَدّم إعلانًا مدفوع الثمن يحلف فيه بالأَيْمَان المُغلّظة ويستغل العاطفة الدينية للمستهلك بقوله: (والله ثم والله ثم والله…أنه كذا وكذا) فإن كان صادقًا فلا يحتاج لأن يحلف، وإن كاذبًا فهو منفقُ سِلعته بالحلف الكاذب”.

تغريم مشاهير:

وكان وزارة التجارة قد نشرت قبل أيام قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين؛ لنشرهم إعلانات مخالفة على “سناب شات” عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلًا وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.



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