- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم النمر: لا تُصدق مشهورًا يقدم إعلانًا مدفوع الثمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
النمر: لا تُصدق مشهورًا يقدم إعلانًا مدفوع الثمن
إن كان صادقًا فلا يحتاج لأن يحلف
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من تصديق إعلانات المشاهير مدفوعة الثمن في حالة استغلالهم العاطفة الدينية للمستهلك.
النمر يحذر:
وقال النمر في تغريدة له عبر تويتر: “لا تُصدّق مشهورًا يُقَدّم إعلانًا مدفوع الثمن يحلف فيه بالأَيْمَان المُغلّظة ويستغل العاطفة الدينية للمستهلك بقوله: (والله ثم والله ثم والله…أنه كذا وكذا) فإن كان صادقًا فلا يحتاج لأن يحلف، وإن كاذبًا فهو منفقُ سِلعته بالحلف الكاذب”.
تغريم مشاهير:
وكان وزارة التجارة قد نشرت قبل أيام قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين؛ لنشرهم إعلانات مخالفة على “سناب شات” عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلًا وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار