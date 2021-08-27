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كارستن تيلك: حلبة جدة ستكون رائعة وفريدة من نوعها

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

كارستن تيلك: حلبة جدة ستكون رائعة وفريدة من نوعها

تطل على مناظر طبيعية خلابة

متابعات الخليج 365 ترجمة: منة الله أشرف

يُشرف المهندس الألماني، كارستن تيلك، حاليًا على بناء حلبة الفورمولا 1 في مدينة جدة على حافة البحر الأحمر، وذلك استعدادًا لموسم السباق المقرر إقامته في المملكة العربية .

وحلبة جدة قيد الإنشاء حاليًا شمال وسط المدينة، ويشرف كارستن تيلك على المشروع الذي من المفترض أن يبدأ في الخامس من ديسمبر، وفي حوار مع موقع Auto Hebdo الفرنسي، قال عن المشروع: ستكون حلبة جدة مختلفة وفريدة من نوعها، بل ستكون شيئًا لم يسبق رؤيته من قبل.

٦كارستن تيلك: حلبة جدة ستكون رائعة وفريدة من نوعها

 حافة ذات مناظر طبيعية خلابة

وتابع: هذه هي المرة الأولى التي ننفذ فيها مثل هذا المشروع، وعلى الرغم من أن جدة عبارة عن حلبة شوارع، إلا أننا يجب أن نبني كل شيء من الصفر، علمًا بأنها تقع على حافة ذات مناظر طبيعية خلابة على البحر الأحمر.

وناقش المهندس المعماري الألماني أيضًا التخطيط، واعدًا بمشهد في المملكة لا مثيل له، مستطردًا: الحلبة ستكون استثنائية، وسيكون هناك قسم سريع صعب للغاية على المتسابقين، وسيكون لدينا أيضًا دوران بدرجات وزوايا خطيرة ولن يكون من السهل تجاوزها.

وأردف: أعدكم أنه لن يكون هناك أي دوران بزاوية 90 درجة لأنها ليست مثيرة لا للمتسابق أو للمتفرج.

كارستن تيلك: حلبة جدة ستكون رائعة وفريدة من نوعها

السماح بحضور الجماهير

وستشهد حلبة جدة 27 دورة بطول 6.17 كيلومترات، وقبل أيام قليلة، كان المنظمون قد أعلنوا أنهم سيسمحون بحضور الجماهير، وبالفعل تم افتتاح مكتب التذاكر في موقع Grand Prix.

 

كارستن تيلك: حلبة جدة ستكون رائعة وفريدة من نوعها
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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