، الأهلي يعزز صفوفه بالمدافع فهد الحمد لأربعة مواسم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الجمعة، تعاقدها رسمياً مع اللاعب فهد الحمد؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة قادماً من نادي التعاون.
وغرّد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع فهد الحمد (23 عاماً)، قادماً من نادي التعاون؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة".
يشار إلى أن التعاقد مع الحمد جاء بتوصية من البلجيكي بيسنيك هاسي المدير الفني لفريق الأهلي الذي أصر على جلب مدافع محلي عقب انتهاء أول ثلاثة جولات للفريق في الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.
وسبق للاعب أن مثّل نادي النصر في الفئات السنية، قبل أن يوقع عقداً احترافياً مع نادي التعاون في عام 2019.
الأهلي يعزز صفوفه بالمدافع فهد الحمد لأربعة مواسمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-27
أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الجمعة، تعاقدها رسمياً مع اللاعب فهد الحمد؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة قادماً من نادي التعاون.
وغرّد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع فهد الحمد (23 عاماً)، قادماً من نادي التعاون؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة".
يشار إلى أن التعاقد مع الحمد جاء بتوصية من البلجيكي بيسنيك هاسي المدير الفني لفريق الأهلي الذي أصر على جلب مدافع محلي عقب انتهاء أول ثلاثة جولات للفريق في الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.
وسبق للاعب أن مثّل نادي النصر في الفئات السنية، قبل أن يوقع عقداً احترافياً مع نادي التعاون في عام 2019.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
06:21 PM
أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الجمعة، تعاقدها رسمياً مع اللاعب فهد الحمد؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة قادماً من نادي التعاون.
وغرّد الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع فهد الحمد (23 عاماً)، قادماً من نادي التعاون؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة".
يشار إلى أن التعاقد مع الحمد جاء بتوصية من البلجيكي بيسنيك هاسي المدير الفني لفريق الأهلي الذي أصر على جلب مدافع محلي عقب انتهاء أول ثلاثة جولات للفريق في الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.
وسبق للاعب أن مثّل نادي النصر في الفئات السنية، قبل أن يوقع عقداً احترافياً مع نادي التعاون في عام 2019.
، الأهلي يعزز صفوفه بالمدافع فهد الحمد لأربعة مواسم ،
المصدر : الخليج 365
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