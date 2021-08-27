محمد بن مسعود - الدمام - استعدادًا للدراسة الحضورية شهدت مكتبات الأدوات المدرسية في منطقة الجوف إقبالاً من الطلاب والطالبات على شراء الأدوات المدرسية، استعدادًا للعودة إلى مقاعد الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد المقبل بعد انقطاع الدراسة الحضورية لعامين. 27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 06:39 PM استعدادًا للدراسة الحضورية مكتبات الجوف تشهد إقبالًا من الطلاب لشراء القرطاسية مكتبات الجوف تشهد إقبالًا من الطلاب لشراء القرطاسية شهدت مكتبات الأدوات المدرسية في منطقة الجوف إقبالاً من الطلاب والطالبات على شراء الأدوات المدرسية، استعدادًا للعودة إلى مقاعد الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد المقبل بعد انقطاع الدراسة الحضورية لعامين. الكلمات المفتاحية ، مكتبات الجوف تشهد إقبالًا من الطلاب لشراء القرطاسية ،

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