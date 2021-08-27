- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
اختتمت، يوم أمس الخميس 26 أغسطس، تجارب الأداء لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، التي أقيمت على معلبي استاد الملـك فهـد وملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وذلك بعد أن استمرت لمدة شهر كامل.
وشارك في تجارب الأداء 152 لاعباً من الأندية السعودية في مختلف الدرجات للأعمار من 2001 - 2003 خضعوا خلالها لتقييم فني من خلال التدريبات والمناورات بعد تقسيمهم لفريقين، أحدهما يشرف عليه المدرب الوطني عبدالحكيم التويجري وجهازه الفني والآخر يشرف عليه الهولندي دامين هيرتوخ وجهازه الفني.
واعتمدت إدارة البرنامج بعد نهاية تجارب الأداء 45 للاعباً للانضمام إلى مقر البرنامج في مدينة سالو الإسبانية لمدة عام كامل، تتخلله مباريات ودية وتدريبات يومية ومحاضرات في تطوير الذات واللغة الإنجليزية بالإضافة لخوض بعض اللاعبين لتجارب أداء مع أندية أوروبية.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 05:55 PM
بعد نهاية تجارب الأداء45 لاعباً يمثلون برنامج ابتعاث المواهب في إسبانيا
اختتمت، يوم أمس الخميس 26 أغسطس، تجارب الأداء لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، التي أقيمت على معلبي استاد الملـك فهـد وملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وذلك بعد أن استمرت لمدة شهر كامل.
وشارك في تجارب الأداء 152 لاعباً من الأندية السعودية في مختلف الدرجات للأعمار من 2001 - 2003 خضعوا خلالها لتقييم فني من خلال التدريبات والمناورات بعد تقسيمهم لفريقين، أحدهما يشرف عليه المدرب الوطني عبدالحكيم التويجري وجهازه الفني والآخر يشرف عليه الهولندي دامين هيرتوخ وجهازه الفني.
واعتمدت إدارة البرنامج بعد نهاية تجارب الأداء 45 للاعباً للانضمام إلى مقر البرنامج في مدينة سالو الإسبانية لمدة عام كامل، تتخلله مباريات ودية وتدريبات يومية ومحاضرات في تطوير الذات واللغة الإنجليزية بالإضافة لخوض بعض اللاعبين لتجارب أداء مع أندية أوروبية.
، 45 لاعباً يمثلون برنامج ابتعاث المواهب في إسبانيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر 45 لاعباً يمثلون برنامج ابتعاث المواهب في إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.