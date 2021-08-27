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محمد بن مسعود - الدمام - حملت تصريحات لرئيس النصر مسلي آل معمر، أدلى بها عقب مباراة فريقه أمس مزيداً من الغموض تجاه مستقبل المدرب "مينزيس" مع الفريق.
وقال "آل معمر" رداً على احتمالية إقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس: "المدرب حتى هذه اللحظة لا يزال مدرباً للفريق".
ومن يقرأ تصريحات "آل معمر" يكتشف أن هناك نوايا بالفعل لإقالة المدرب، كما أعلنت "الخليج 365" أمس.
وبحسب مصادر خاصة، فإن هناك نوايا لإقالة "مينزيس" والتعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.
وحقق "النصر" الفوز في مباراتين وانهزم في مباراة، وهو ما أزعج مسؤولي العالمي الذين يريدون علاج الأمر قبل أن يفقد الفريق مزيداً من النقاط.
تصريحات رئيس "النصر" تكشف عن نواياهم تجاه "مينزيس"!محمد السيّد الخليج 365 2021-08-27
حملت تصريحات لرئيس النصر مسلي آل معمر، أدلى بها عقب مباراة فريقه أمس مزيداً من الغموض تجاه مستقبل المدرب "مينزيس" مع الفريق.
وقال "آل معمر" رداً على احتمالية إقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس: "المدرب حتى هذه اللحظة لا يزال مدرباً للفريق".
ومن يقرأ تصريحات "آل معمر" يكتشف أن هناك نوايا بالفعل لإقالة المدرب، كما أعلنت "الخليج 365" أمس.
وبحسب مصادر خاصة، فإن هناك نوايا لإقالة "مينزيس" والتعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.
وحقق "النصر" الفوز في مباراتين وانهزم في مباراة، وهو ما أزعج مسؤولي العالمي الذين يريدون علاج الأمر قبل أن يفقد الفريق مزيداً من النقاط.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
03:54 PM
حملت تصريحات لرئيس النصر مسلي آل معمر، أدلى بها عقب مباراة فريقه أمس مزيداً من الغموض تجاه مستقبل المدرب "مينزيس" مع الفريق.
وقال "آل معمر" رداً على احتمالية إقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس: "المدرب حتى هذه اللحظة لا يزال مدرباً للفريق".
ومن يقرأ تصريحات "آل معمر" يكتشف أن هناك نوايا بالفعل لإقالة المدرب، كما أعلنت "الخليج 365" أمس.
وبحسب مصادر خاصة، فإن هناك نوايا لإقالة "مينزيس" والتعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.
وحقق "النصر" الفوز في مباراتين وانهزم في مباراة، وهو ما أزعج مسؤولي العالمي الذين يريدون علاج الأمر قبل أن يفقد الفريق مزيداً من النقاط.
، تصريحات رئيس "النصر" تكشف عن نواياهم تجاه "مينزيس"! ،
المصدر : الخليج 365
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