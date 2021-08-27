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محمد بن مسعود - الدمام - أحرز العداء السعودي علي النخلي المركز السادس في نهائي سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بعد أن أنهى السباق بزمن 11:53 ثانية والذي يعتبر رقمًا شخصيًا جديدًا له .
وكان العداء علي النخلي قد تأهل لنهائيات سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية بعد أن حلّ سابعاً في التصفيات.
علي النخلي يحل سادساً في نهائي سباق 100 م في دورة الألعاب البارالمبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-27
أحرز العداء السعودي علي النخلي المركز السادس في نهائي سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بعد أن أنهى السباق بزمن 11:53 ثانية والذي يعتبر رقمًا شخصيًا جديدًا له .
وكان العداء علي النخلي قد تأهل لنهائيات سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية بعد أن حلّ سابعاً في التصفيات.
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
03:46 PM
أحرز العداء السعودي علي النخلي المركز السادس في نهائي سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بعد أن أنهى السباق بزمن 11:53 ثانية والذي يعتبر رقمًا شخصيًا جديدًا له .
وكان العداء علي النخلي قد تأهل لنهائيات سباق 100 م ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية بعد أن حلّ سابعاً في التصفيات.
، علي النخلي يحل سادساً في نهائي سباق 100 م في دورة الألعاب البارالمبية ،
المصدر : الخليج 365
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