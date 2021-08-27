، انطلاق أول سباق BMX رسمي بالمملكة في سبتمبر المقبل ،

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محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق في الـ 4 من سبتمبر المقبل بمدينة الرياض سباق بي إم إكس الاستعراضية كأول سباق رسمي BMX في المملكة، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة المغامرات ونادي الدرعية.
وسيتيح الاتحاد السعودي للدراجات للمشاركين حصصًا تدريبية في منطقة "بي إم إكس" للاستعداد لخوض مغامراتهم، حيث ستنطلق التدريبات خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر القادم.
وستؤكد اللجنة المنظمة للسباق على جميع المشاركين والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا.
ودعا اتحاد الدراجات الراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe27hPYiW5ei2yjIJvsVDPPrWT5JLADUCcxstaK6IzJPMs4xA/viewform
انطلاق أول سباق BMX رسمي بالمملكة في سبتمبر المقبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-27
ينطلق في الـ 4 من سبتمبر المقبل بمدينة الرياض سباق بي إم إكس الاستعراضية كأول سباق رسمي BMX في المملكة، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة المغامرات ونادي الدرعية.
وسيتيح الاتحاد السعودي للدراجات للمشاركين حصصًا تدريبية في منطقة "بي إم إكس" للاستعداد لخوض مغامراتهم، حيث ستنطلق التدريبات خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر القادم.
وستؤكد اللجنة المنظمة للسباق على جميع المشاركين والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا.
ودعا اتحاد الدراجات الراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe27hPYiW5ei2yjIJvsVDPPrWT5JLADUCcxstaK6IzJPMs4xA/viewform
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
03:35 PM
ينطلق في الـ 4 من سبتمبر المقبل بمدينة الرياض سباق بي إم إكس الاستعراضية كأول سباق رسمي BMX في المملكة، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة المغامرات ونادي الدرعية.
وسيتيح الاتحاد السعودي للدراجات للمشاركين حصصًا تدريبية في منطقة "بي إم إكس" للاستعداد لخوض مغامراتهم، حيث ستنطلق التدريبات خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر القادم.
وستؤكد اللجنة المنظمة للسباق على جميع المشاركين والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا.
ودعا اتحاد الدراجات الراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe27hPYiW5ei2yjIJvsVDPPrWT5JLADUCcxstaK6IzJPMs4xA/viewform
، انطلاق أول سباق BMX رسمي بالمملكة في سبتمبر المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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