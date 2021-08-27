شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم، موضحا أن الأحساء سجلت 47.8، بينما وصلت درجة حرارة القيصومة وحفر الباطن 47.2.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة في الدمام 46.5، بينما بلغت درجة حرارة المدينة 46، بينما الرياض والخرج وسكاكا والرياض وعرعر والعلا 45، بينما القصيم والقريات 44.

وكان مركز الأرصاد توقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.