شكرا لمتابعة خبر عن الوليد بن طلال: مارست نشاطات سياحية ورياضية في 153 دولة لكن نيوم الأجمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الأمير الوليد بن طلال إنه مارس العديد من النشاطات السياحية والرياضية في 153 دولة بـ6 قارات ولكن ممارسته لها في "نيوم" كانت الأجمل.

ونشر الوليد بن طلال مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر" أوضح من خلاله أنه مارس 40 رياضة مختلفة في العديد من الدول العربية والغربية تنوعت بين السباحة، والتزلج، والمشي، ولعب الكرة الطائرة والكرة الشاطئية، وغيرها.

وأضاف أن ممارسته لهذه الرياضات في نيوم كانت الأجمل، حيث مارس فيها السباحة، وكرة الطائرة الشاطئية، والتزلج المائي، وكرة اليد الشاطئية، بالإضافة لرياضة المشي الوعر في الجبال، والغوص، والهرولة، وركوب الدراجة الهوائية.