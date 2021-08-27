اخبار السعوديه

بالفيديو.. مواطن يمتهن مهنة الميكانيكا ويفتح ورشة لصيانة السيارات يحكي تجربته

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يمتهن مهنة الميكانيكا ويفتح ورشة لصيانة السيارات يحكي تجربته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تمكن الشاب علي الشراري بمحافظة القريات من تحويل هوايته للمركبات إلى امتهان الميكانيكا وافتتاح ورشة لصيانة السيارات

وقال الشاب أنه يقضي معظم الأوقات بين المركبات فقد برع تحويل الهواية إلى مشروع ورشة ، مشيرا إلى أنه طور هوايته في حب السيارات إلى امتهان مهنة الميكانيكا لتصبح مصدرا للرزق .

وأضاف المواطن "أعمل في هذه منذ 5 سنوات وأحب مهنة تصليح السيارات وأصبحت متمكن فيها ",مشيرا إلى أنه يبدأ عمله من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة

وأكد أنه تمكن من مواجهة الصعوبات والمعوقات في البداية واستطاع كسب ثقة الجميع في الورشة ويسعى جاهدا لإرضاء عملاءه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا