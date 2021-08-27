شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يمتهن مهنة الميكانيكا ويفتح ورشة لصيانة السيارات يحكي تجربته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تمكن الشاب علي الشراري بمحافظة القريات من تحويل هوايته للمركبات إلى امتهان الميكانيكا وافتتاح ورشة لصيانة السيارات

وقال الشاب أنه يقضي معظم الأوقات بين المركبات فقد برع تحويل الهواية إلى مشروع ورشة ، مشيرا إلى أنه طور هوايته في حب السيارات إلى امتهان مهنة الميكانيكا لتصبح مصدرا للرزق .

وأضاف المواطن "أعمل في هذه منذ 5 سنوات وأحب مهنة تصليح السيارات وأصبحت متمكن فيها ",مشيرا إلى أنه يبدأ عمله من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة

وأكد أنه تمكن من مواجهة الصعوبات والمعوقات في البداية واستطاع كسب ثقة الجميع في الورشة ويسعى جاهدا لإرضاء عملاءه.