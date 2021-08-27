شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صاعقة تضرب برج الساعة في ‎مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‎مكة المكرمة (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض برج الساعة في ‎مكة المكرمة لصاعقة رعدية .

وبين الفيديو لحظة ضرب البرق قمة برج الساعة المطل على الحرم المكي، في مشهد نادر ومبهر، وذكر مغردون أن العاصفة كانت مساء امس الخميس.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، هطول امطار من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وتبوك.