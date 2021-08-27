شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد مراكز مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري بجولة ميدانية على مراكز هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة للاطلاع على العمل الميداني والتوعوي ومتابعة تنفيذ خطة الفرع الميدانية والتوعوية في تفعيل ونشر الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة، والاستماع لطلبات منسوبي الهيئة وتذليل جميع العقبات للارتقاء بالعمل.

وأكد فضيلته على أهمية التمركز الميداني في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركزاً على بذل التوجيه والنصح بالحكمة واللين والرفق وحث الناس على الالتزام بالآداب الشرعية والبعد عن المخالفات السلوكية.

وبين العمري في حديثه فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

كما أشاد فضيلته بالدعم الذي يحظى به فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه

صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان - حفظهما الله-.وبالمتابعة المستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، للقيام بواجب الأمر بالمعروف وتأدية العمل تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أيدهما الله.