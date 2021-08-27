تنبيهات الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر بعض مناطق المملكة بهطول أمطار غزيرة ورعدية، اليوم الجمعة.

ونبه المركز من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة الباحة والمتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

كما نبّه لهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة جيزان ومحافظات صبيا، الحرث، الدائر بني مالك، الريث، العارضة، فيفا، هروب، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، صامطة، والمناطق الساحلية والطرق المفتوحة، وبين أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ونبه أيضًا من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، الطائف، العرضيات، ميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وإتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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