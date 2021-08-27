التعليم توجه إرشادات الدخول لمنصتي روضتي ومدرستي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، عن إتاحتها للطلبة المستجدين عبر تطبيق (توكلنا) التعرّف على كلمة المرور في منصة (روضتي) لمرحلة الطفولة المبكرة، ومنصة (مدرستي) لطلبة مراحل التعليم العام.

ووجهت الوزارة -عبر تويتر- إرشادات للدخول الى منصتي (روضتي – مدستي) وهي كالتالي:

في حال إذا كنت مستخدمًا جديدًا (الصف الأول الابتدائي، أو روضة أو تمهيدي) يمكنك استخدام كلمة المرور في تطبيق توكلنا. وإذا كنت مستخدمًا سابقًا، يمكنك الدخول بكلمة المرور المستخدمة لديك حاليًا.

وأضافت الوزارة أنه لا يمكن الدخول بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد تغييرها من قبل المستخدم.

وفي حال فقدان كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك استعادة كلمة المرور عن طريق مايكروسوفت من خلال صفحة استعادة الرقم السري، وفي حال واجهتك صعوبة في استعادة كلمة المرور يرجی التواصل معنا من خلال صفحة الدعم الفني.

أما في حالة فقدان كلمة المرور ورقم الجوال غير مسجل، يمكنك مراجعة مدير المدرسة لإعادة تعيين كلمة المرور,

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