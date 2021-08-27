الأمن العام يضبط 14 مواطنًا لبيعهم حطبًا محليًا بالقصيم

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة القصيم، من ضبط (14) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (14) مركبة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح الأمن العام، أن ذلك يأتي في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

ودعا الأمن العام الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

اقرأ أيضا:

ضبط 8 مواطنين في 3 مناطق بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع