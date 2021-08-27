فيديو.. 7 نصائح هامة عند استيراد سيارة و7 مركبات ممنوع دخولها المملكة

الرياض - محمد عبدالله - وجه عدد من خبراء السيارات سبع نصائح يجب الانتباه لها عند اتخاذ قرار استيراد سيارة من الخارج، موضحين سبعة أنواع من السيارات الممنوع استيرادها.

ووفقا لفيديو نشرته قناة الإخبارية، فإن هذه النصائح تتضمن: التأكد من الحصول على تقرير عن السيارة قبل اتخاذ قرار الاستيراد، والتأكد من تاريخ المركبة، ومصدر المركبة.

وكذلك قراءة عداد المسافات، والتأكد من خلو المركبة من الحوادث، وسلامة الهيكل وخلوه من الصدأ، وفحص المحرك ونواقل الحركة في مركز متخصص.

وأوضح تقرير الإخبارية ان السيارات الممنوع استيرادها تشمل: سيارات السالفج، والمركبات المستعملة التي تعرضت لأضرار كبيرة، والسيارات المستخدمة لأغراض السلطات الأمنية، والتاكسي أو الأجرة، والمركبات التي تعرضت لحوادث غرق او انقلاب أو تصادم، والسيارة معدلة المقود، وسيارة تستخدم نوع وقود غير ملائم للوقود المستخدم محليًا.

اقرأ أيضا:

الجمارك: طريقتان لحساب الرسوم على السيارة المستوّردة