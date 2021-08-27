وزارة الصحة: الجرعة الثانية من اللقاح إلزامية للمصاب المتعافى

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا، إلزامية للمصاب المتعافى، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل إلزامي أخذ الجرعة الثانية أم لا؟».

ورد الحساب الرسمي لوزارة الصحة 937 عبر موقع «تويتر»: «حسب التوصيات الحالية تعتبر الجرعة الثانية للمصاب المتعافى إلزامية؛ حيث إن الحصول على جرعتين من اللقاح يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس».

وأضاف: «حسب التوصيات الحالية فإنه ينبغي حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة كما يمكن تلقي الجرعة الثانية بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى».

وأتم: «عند الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من إتمام مدة التعافي».

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