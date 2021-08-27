4 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مناطق بالمملكة اليوم الجمعة، عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية وسجلت الرياض 54، ومكة المكرمة 46 حالة والمنطقة الشرقية 27 حالة، وجازان 23 حالة إصابة جديدة.

كما سجلت منطقة عسير 19 حالة، والمدينة المنورة 17 والقصيم 16، والجوف والحدود الشمالية 8 حالات لكل منهما وسجلت حائل 7 حالات وتبوك 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات 543562 حالة.

وسجلت الوزارة 407 حالة تعاف جديدة ليبلغ إجمالي الحالات 531324 إجمالي حالات التعافي في المملكة فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس 8520 حالة وفاة.