نشرة «عاجل».. سعودي يعفو عن قاتل ابنه.. وخبير تعليمي يوجه 4 مقترحات قبل انطلاق الدراسة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل https://ajel.sa/ أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، ومنها أب بالطائف يعفو عن قاتل ابنه بعد 17 عامًا من وقوع الجريمة، خبير تعليمي يوجه 4 مقترحات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة، 8 توجيهات للطلبة من أجل عودة آمنة للمدارس، أمريكا تجلي أكثر من 100 ألف شخص بأمان من كابول، أول تعليق من رئيس النصر السابق بعد «ريمونتادا التعاون».

أب بالطائف يعفو عن قاتل ابنه بعد 17 عامًا من وقوع الجريمة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لمواطن، عفا عن قاتل نجله بعد 17 عامًا من وقوع الحادث، ودون مقابل.

وذكر مغردون أن الفيديو تم تصويره في محافظة الطائف، وأن محمد بن طليحان الحارثي عفا عن قاتل ابنه عبد الله، لوجه الله تعالى، مشترطا بناء مسجد لابنه.

وأضافوا أن الجاني موجود بالسجن منذ ارتكاب جريمته قبل 17 عاما، وأنه بتنازل عائلة القتيل، سيقبع في السجن لحين انتهاء فترة الحكم عليه ضمن الحق العام.

خبير تعليمي يوجه 4 مقترحات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

قال الخبير التعليمي عوض الشمراني، إن وزارة التعليم قدمت نموذجًا مثاليًا لاستمرار الدراسة وعدم توقفها من خلال منصة مدرستي التي فاقت نتائجها كل التوقعات، مشيرًا إلى أن مشاركة الأسرة من الآباء والأمهات كان لها دور كبير في نجاح المنصة وتميزها من خلال اهتمامهم ومتابعتهم لأبنائهم أثناء بث الدروس عبر القنوات الفضائية أو تأديتها عبر الفصول الافتراضية.

وأوضح الخبير التعليمي في حديث لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم حرصت على استفادة الطلاب والطالبات بشكل كبير من المنصات المعتمدة والتطبيقات التعليمية والتي أتاحتها بالمجان بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية، مستذكرًا حديثًا سابق نشرته «عاجل» ذكر فيه أن المملكة ضحت خلال أزمة كورونا بكل شيء من أجل شعبها ومواطنيها وكل من يعيش على أراضيها، ونجاحها في مواجهة جائحة كورونا من خلال الخطوات الإيجابية والقرارات الحاسمة والمصيرية التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة والتي كان لها الأثر الإيجابي والفعال ضمن خطط المواجهة والاحتواء لهذه الجائحة؛ حيث قدمت للعالم أنموذجًا حيًا للدولة المتحضرة والتي سابقت الزمن في شتى المجالات؛ خاصةً المجال التقني.

إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة، تم العثور علبها مخبَّأة في إرساليات عبر المنفذ، وتم القبض على 4 أشخاص من مستقبلي تلك المضبوطات.

8 توجيهات للطلبة من أجل عودة آمنة للمدارس

وجهت وزارة التعليم، 8 توجيهات وإرشادات من أجل عودة آمنة للطلبة والطالبات إلى المدارس يوم الأحد المقبل، وذلك لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران –عبر تويتر- أنه لعودة آمنة للمدارس يُرجى الالتزام بالتوجيهات الثماني التالية: الحرص على أخذ جرعتي لقاح كورونا، وارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي، وترك المصافحة والحرص على التباعد الاجتماعي.

أمريكا: إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بأمان من كابول

ذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بأمان من كابول ، مما يمثل دليلا على شجاعة كل من يسهمون في هذه المهمة الحيوية ومهارتهم وتصميمهم.

وعن التفجيرين اللذين وقعا أمس الخميس، قرب مطار كابول وأسفر عن مقتل 90 شخصًا من بينهم 13جنديًا أمريكيًا، قال البيان «قلبنا منفطر على من فقدناهم ..، ونعرب عن خالص تعازينا لأحبائهم».

أول تعليق من رئيس النصر السابق بعد «ريمونتادا التعاون»

أعرب رئيس نادي النصر السابق، الدكتور صفوان السويكت، عن سعادته الغامرة بالفوز القاتل الذي حققه العالمي على حساب ضيفه التعاون، معتبرًا أن هذا السيناريو يبعث الطمأنينة في مدرج الشمس على استعادة روح الألقاب.

وانتزع فريق النصر فوزًا قاتلًا على حساب ضيفه التعاون، ثلاثية مقابل هدف وحيد، في دراما مجنونة امتدت إلى 105 دقائق، ولم تفصح عن كامل أسرارها إلى في الرمق الأخير، وذلك في المباراة التي جرت بينهما، مساء أمس الخميس، على ملعب مرسول بارك، لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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