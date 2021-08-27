«التعاون الإسلامي» تدين محاولات الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم الجمعة، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، مشيدًا بيقظة واحترافية الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة كانت متجهة إلى مدينة خميس مشيط.

وجدد العثيمين، التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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