الدمام والأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة

سجلت الدمام والأحساء وحفر الباطن أعلى درجات حرارة بـ48 درجة، وتلتها رفحاء بـ46 ثم الرياض وعرعر وسكاكا وبريدة بـ45 درجة، فيما سجلت السودة أدنى درجات الحرارة بـ24.

وتوقع مركز الأرصاد الوطني هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وتبقى الفرصة مهيأة لتكوين السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران ومرتفعات منطقة تبوك، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.