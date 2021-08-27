توكلنا يتيح للمستجدين معرفة كلمة المرور لمدرستي وروضتي

أتاحت وزارة التعليم للطلبة المستجدين التعرف على كلمة المرور في منصة "روضتي" لمرحلة الطفولة المبكرة، ومنصة "مدرستي" لطلبة مراحل التعليم العام، من خلال تطبيق "توكلنا".

وأوضحت الوزارة أنه في حال كان الطالب مستخدمًا جديدًا بالصف الأول الابتدائي، أو الروضة، أو التمهيدي؛ فيمكنه استخدام كلمة المرور في تطبيق "توكلنا"، أما إذا كان مستخدماً سابقًا فيمكنه الدخول بكلمة المرور المستخدمة حاليًا.

وأكدت أنه لا يمكن للطالب الدخول بكلمة المرور الموجودة في تطبيق "توكلنا" إذا قام بتغييرها، مضيفة أنه يمكن استعادة كلمة المرور حال نسيانها عن طريق مايكروسوفت من خلال صفحة "استعادة الرقم السري".

ودعت الوزارة من يواجه صعوبة في استعادة كلمة المرور إلى التواصل معها عبر صفحة الدعم الفني، أما إذا فقد الطالب كلمة المرور، ولم يكن رقم الجوال مسجلاً، فعليه مراجعة مدير المدرسة لإعادة تعيينها.